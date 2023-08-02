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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвесу грозят до десяти лет тюрьмы

02 Августа 2023 • 20:05 Комментировать

Бог по-прежнему не спешит улыбнуться Дани Алвесу - новости, приходящие из Испании, вряд ли порадуют поклонников и близких бразильца, бывшего игрока «Севильи», «Барселоны» и «Ювентуса». Сейчас он находится в тюрьме, вскоре ему предстоит суд, и, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, Алвесу могут грозить вплоть до десяти лет тюрьмы за изнасилование, которое, как утверждает следствие, он совершил 30 декабря в туалете одной из дискотек Барселоны.

Сам бывший футболист не отрицает половой связи с пострадавшей, но твердо стоит на том, что все случилось по взаимному согласию. Так ли это, установит каталонский суд - гуманный или нет, узнаем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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