Дани Алвесу грозят до десяти лет тюрьмы

Бог по-прежнему не спешит улыбнуться Дани Алвесу - новости, приходящие из Испании, вряд ли порадуют поклонников и близких бразильца, бывшего игрока «Севильи», «Барселоны» и «Ювентуса». Сейчас он находится в тюрьме, вскоре ему предстоит суд, и, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, Алвесу могут грозить вплоть до десяти лет тюрьмы за изнасилование, которое, как утверждает следствие, он совершил 30 декабря в туалете одной из дискотек Барселоны.

Сам бывший футболист не отрицает половой связи с пострадавшей, но твердо стоит на том, что все случилось по взаимному согласию. Так ли это, установит каталонский суд - гуманный или нет, узнаем.