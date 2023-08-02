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​Анчелотти задали вопрос о возможных санкциях из-за Мбаппе

02 Августа 2023 • 16:19 Комментировать

На днях в прессу просочилась информация о намерении «ПСЖ» направить жалобу в ФИФА на «Реал». В Париже считают, что «сливочные» могли нарушить правила, вступив в переговоры с футболистом без разрешения его клуба. На вопрос по поводу возможных санкций в отношении «Реала» ответил тренер команды – Карло Анчелотти.

«Меня ничего не удивляет. Я ничего не знаю об этом вопросе. Это что-то больше политическое, куда я не касаюсь», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее клуб не взял игрока в турне из-за отказа продлить трудовой договор.

​Мбаппе может пропустить целый сезон – «ПСЖ» не отступает

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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