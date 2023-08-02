Экс-нападающий «Барселоны» может перейти в «Жирону»

Датский нападающий Мартин Брайтвайт может покинуть каталонский «Эспаньол» и продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно сообщениям журналистов издания Todofichajes, в подписании футболиста заинтересована «Жирона». Сумма потенциальной сделки может оставить порядка пяти миллионов евро.

Срок действующего трудового соглашения между «Эспаньолом» и 32-летним нападающим рассчитан до конца июня 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Брайтвайт принял участие в 31 поединке, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи.