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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-нападающий «Барселоны» может перейти в «Жирону»

02 Августа 2023 • 14:12 Комментировать

Датский нападающий Мартин Брайтвайт может покинуть каталонский «Эспаньол» и продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно сообщениям журналистов издания Todofichajes, в подписании футболиста заинтересована «Жирона». Сумма потенциальной сделки может оставить порядка пяти миллионов евро.

Срок действующего трудового соглашения между «Эспаньолом» и 32-летним нападающим рассчитан до конца июня 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Брайтвайт принял участие в 31 поединке, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Жирона Мартин Брайтвайт
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