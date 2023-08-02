Педри высказался об интересе от «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен».

«Потребуется много вещей, чтобы забрать меня из «Барсы». Слухи меня не интересуют, я хочу остаться частью «Барселоны». «Я останусь здесь ещё на много лет, буду играть в клубе своей мечты. Моя цель — стать капитаном и выступать в этом статусе на новом Камп Ноу», — заявил испанский хавбек, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее сообщалось о заинтересованности «ПСЖ» к Педри, однако сам футболист не намерен менять прописку.