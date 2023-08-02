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Алонсо высказался о трансфере Дембеле в «ПСЖ»

02 Августа 2023 • 11:41 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо поделился мыслями о потенциальном трансфере полузащитника Усмана Дембеле во французский «ПСЖ».

«Дембеле пока ничего не сообщал команде. Если об этом не объявили официально, то эту информацию можно считать очередным слухом. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем. Каждый год футболисты переходят в новые команды, где нужно адаптироваться и двигаться вперед», - передает слова Маркоса издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Дембеле договорился о подписании пятилетнего контракта с парижским топ-клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Маркос Алонсо Усман Дембеле
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