Новая трансферная война «Барселоны» и «ПСЖ»: сага о Дембеле

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» вновь вступили на тропу трансферной войны, на этот раз из-за Усмана Дембеле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Это продолжение давней вражды

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» находятся в сложных отношениях с 2017 года. Весной каталонцы унизили парижан в Лиге чемпионов, выиграв дома 6:1 после поражения в первом матче 0:4. У французского клуба было много вопросов к судейству, в то время как «Барселона» чувствовала себя великой и надеялась на новую победу в Лиге чемпионов. Летом каталонцы с этим апломбом собирались забрать из Парижа Марко Верратти, действуя в своей несколько высокомерной манере. «Барселона» в то время любила практически через прессу давить на игрока, намекая, что переезд на «Камп Ноу» – это заслуженная награда. Несколькими годами ранее это помогло убедить Сеска Фабрегаса вернуться в родной коллектив.

Однако «ПСЖ» не просто не считал себя клубом ниже уровня. Французский клуб отказался продавать Верратти, а затем решил нанести ответный удар – выкупить Неймара. Причём «Барселона» не могла отказать в трансфере, так как бразилец просто заплатил сумму отступных. Полученные деньги для каталонцев стали ещё и определённой миной замедленного действия, так как все на рынке знали их возможности, поэтому за Фелипе Коутинью и Усмана Дембеле «блауграна» переплатила в разы. Отчасти текущий кризис каталонцев стал итогом той безумной траты денег.

Трансферные же войны не завершились. «ПСЖ» увёл у «Барселоны» Хави Симонса, перебил предложение по Джорджиньо Вейналдуму, а затем забрал Лионеля Месси.

Зачем «ПСЖ» Дембеле?

Теперь «ПСЖ» решил забрать у «Барселоны» и Усмана Дембеле. Причём у француза, как у любого игрока, выступающего в Ла Лиге, прописаны отступные. Таким образом «ПСЖ» для приобретения не обязательно вступать в диалог с каталонцами, можно просто выплатить указанную сумму. Проблема в истории с Дембеле заключается в том, что его отступные сравнительно небольшие, так как «Барселона» с большим трудом прошлым летом уговорила вингера остаться на «Камп Ноу». Более того, серьёзную часть из них придётся заплатить самому французу по условиям контракта.

«ПСЖ» Дембеле нужен для замены Килиана Мбаппе. Игрок «Барселоны» действует скорее правее, но в широком смысле парижанам надо укрепить атакующую линию, тем более что ранее ещё и ушёл Месси. Дембеле, когда здоров и относится к делу ответственно, является сильным исполнителем, вокруг которого можно строить игру. Помимо прочего, для «ПСЖ» это ещё и вопрос престижа. Если (когда) Мбаппе уйдёт, парижанам нужна новая сильная французская звезда. Так или иначе команда хочет ассоциироваться со своей страной. Найти на рынке другого звёздного француза в группу атаки и перевести его в Париж будет довольно проблематично.

Надо ли «Барселоне» цепляться за Дембеле?

Тут вопрос спорный. С одной стороны, как отмечено выше, Дембеле действительно сильный футболист. При этом Хави явно нашёл подход к французу, и вингер стал проявлять свой талант. В прошлом сезоне француз набрал 8+9 во всех турнирах – цифры не самые великие, но вполне достойные, учитывая, что он пропустил почти три месяца.

С другой стороны, у «Барселоны» есть другой футболист на эту же позицию. Причём Рафинья в минувшем сезоне имеет статистику лучше – 10+12, но, правда, он не выбывал из строя на длительный период. Однако бразилец всё же провёл первый сезон в Каталонии, так что был элемент адаптации, который, как правило, отрицательно влияет.

Конечно, было бы здорово иметь и Дембеле, и Рафинью в составе. В конце концов такая глубина состава даёт тренеру больше опций и вариативности. Однако с учётом проблем «Барселоны» с финансами «скинуть» зарплату Дембеле не выглядит совсем уж невыгодным шагом. Если же француз действительно хочет уйти в «ПСЖ», то и удерживать его против воли не лучшее решение.

Чем закончится эта сага?

Кажется, что Дембеле всё же окажется в «ПСЖ». Не стоит забывать, что через год у француза завершится контракт с «Барселоной», и пока далеко до соглашения о новом. В этой ситуации лучше заработать на Дембеле хоть что-то, чем потерять его бесплатно будущим летом. При этом вокруг Дембеле можно строить новую команду, но при условии, что сам футболист будет относиться к делу серьёзно. В течение большей части карьеры в каталонском клубе у вингера были большие проблемы с дисциплиной, и нет уверенности, что они не начнутся снова.

Скорее всего, «Барселона» попробует договориться с «ПСЖ» о более выгодных условиях, но отпустит Дембеле и сделает ставку на Рафинью. Тем более что Хави, кажется, нашёл новую роль для Феррана Торреса во время предсезонки, так что есть вопрос, как разместить всех атакующих исполнителей на поле. Уход Дембеле отчасти эту проблему решит.

Реклама

Роман Андреев