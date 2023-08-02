Хави объяснил выбор замены Бускетсу

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о подписании опорного полузащитника «Гранады» Ориоля Ромеу. В составе «сине-гранатовых» 31-летний игрок призван заменить Серхио Бускетса.

«Ориоль станет хорошей заменой Бускетсу. Я хорошо знаком с возможностями этого футболиста, поэтому настаивал на его подписании. Ромеу обладает лидерскими качествами. Это отличный трансфер для нас», - передает слова испанского специалиста AS.

Ромеу заключил с «Барселоной» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года. Его трансфер обошелся каталонскому клубу в 3,4 миллиона евро.