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Хави: «Дембеле сказал нам, что хочет уйти в «ПСЖ», мне это неприятно, но мы ничего не можем сделать»

02 Августа 2023 • 09:34 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о вероятном переходе нападающего «сине-гранатовых» Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже исключила французского вингера из заявки клуба, так как Дембеле близок к переходу в стан действующего чемпиона Франции.

«Я буду предельно честен, он сказал нам, что хочет уйти, у него есть предложение от «ПСЖ», и мы ничего не можем сделать. Мне это неприятно, но это личное решение», — приводит слова Хави Marca.

Тренер также подчеркнул, что «Барселона» не может конкурировать с тем предложением, которое сделало Дембеле руководство «ПСЖ».

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл в составе «сине-гранатовых» 35 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Усман Дембеле
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