«Реал» оценил Лунина - известна точная сумма

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» в нынешнее трансферное окно. Как информирует газета Marca, руководство «королевского» клуба определилось с суммой, за которую расстанется с голкипером. «Сливочные» хотят выручить с продажи Лунина восемь миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что инициатором продажи Лунина является главный тренер команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист больше не заинтересован в сотрудничестве с вратарем. Украинец, в свою очередь, хочет отработать свой контракт с «Реалом», рассчитанный до лета следующего года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Лунин провел семь матчей, в которых пропустил семь мячей.