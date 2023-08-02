«Барселона» готовится к уходу звёздного футболиста

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей сообщил о том, что каталонская «Барселона» исключила французского вингера Усмана Дембеле из заявки клуба.

Журналист рапортует, что это решение связано с назревающим переходом футболиста в «ПСЖ». Стороны уже согласовали все детали сделки. О трансфере будет объявлено в самое ближайшее время. За переход Усмана чемпион Лиги 1 заплатит порядка 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 25 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.