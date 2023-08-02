«Аль-Ахли» хочет подписать Верратти и Льоренте

Саудовский «Аль-Ахли» собирается усилить состав команды еще двумя топ-футболистами. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Набиль Джеллит.

Согласно сведениям журналиста, клуб из чемпионата Саудовской Аравии заинтересован в приглашении полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и вингера Маркоса Льоренте, выступающего за мадридский «Атлетико».

Стоит напомнить, что ранее ряды «Аль-Ахли» пополнили несколько известных игроков. Клуб оформил трансферы Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Аллана Сен-Максимена и Эдуара Менди.