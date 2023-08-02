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Анчелотти рассказал о перспективах Модрича и Крооса в новом сезоне

02 Августа 2023 • 01:21 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти продолжает доверять давним лидерам команды.

37-летний хорват и 33-летний немец недавно подписали с клубом новые контракты, рассчитанные до конца сезона-2023/24.

«Лука Модрич и Тони Кроос остаются игроками с уникальным опытом и знаниями, которых нет ни у кого другого, – считает Анчелотти, которого цитирует Madrid Xtra. – В этом плане ничего не поменяется. Они продолжат вносить свой вклад, останутся главными действующими лицами, как и в предыдущие годы, однако наличие в команде молодых игроков тоже следует принимать во внимание», – заявил итальянский тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Тони Кроос
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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