Анчелотти рассказал о перспективах Модрича и Крооса в новом сезоне

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти продолжает доверять давним лидерам команды.

37-летний хорват и 33-летний немец недавно подписали с клубом новые контракты, рассчитанные до конца сезона-2023/24.

«Лука Модрич и Тони Кроос остаются игроками с уникальным опытом и знаниями, которых нет ни у кого другого, – считает Анчелотти, которого цитирует Madrid Xtra. – В этом плане ничего не поменяется. Они продолжат вносить свой вклад, останутся главными действующими лицами, как и в предыдущие годы, однако наличие в команде молодых игроков тоже следует принимать во внимание», – заявил итальянский тренер.