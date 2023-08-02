Анчелотти: «Я готов изменить тактическую систему, если игрокам будет некомфортно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о тактических нововведениях.

Итальянский специалист перевёл команду на схему с четырьмя центральными полузащитниками, чтобы одновременно разместить на поле ключевых игроков средней линии, включая новичка Джуда Беллингема.

«Беллингем – игрок, обладающий всеми качествами. Мы узнали о его индивидуальных качествах, и нам важно учитывать все факторы при определении состава. Мы можем менять систему, не привязываясь к какому-либо построению. Я внесу изменения в формацию, если игрокам будет некомфортно. Мы постараемся найти оптимальный вариант», – передаёт Madrid Xtra заявление Анчелотти.