Каждый матч Дембеле в «Барселоне» обошёлся клубу в 1 млн евро

«Барселона» в скором времени расстанется с Усманом Дембеле.

Француз пополнил ряды «сине-гранатовых» в 2017 году, перебравшись из дортмундской «Боруссии» за 140 млн евро. В общей сложности за шесть лет вингер отыграл за каталонцев 185 официальных матчей, и каждый его выход на поле, таким образом, обошёлся клубу примерно в 1 млн евро, отмечает Тони Хуанмарти. При подсчёте учтена не только сумма, потраченная на трансфер игрока, но и выплаченная ему зарплата.

В активе Усмана Дембеле 40 забитых мячей и 43 голевые передачи в поединках за «Барселону». В ближайшие дни футболист должен перебраться в «Пари Сен-Жермен», с которым уже согласовал контракт.