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Альба: «Я не смог посмотреть недавнее «эль класико»

01 Августа 2023 • 23:34 Комментировать
Реал Мадрид
0:3
Барселона
окончен

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба признался, что пропустил матч «Барселоны» с мадридским «Реалом».

Каталонский коллектив обыграл своих заклятых соперников со счётом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся в конце прошлой недели.

«К сожалению, я не смог посмотреть «эль класико», так как находился в самолёте, – признался Альба, отвечая на вопрос о своём бывшем клубе. – Думаю, в «Барселоне» собралась отличная команда – сочетание молодости и опыта. Желаю им успехов», – цитирует Sport 34-летнего испанца.

Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 по текущий год. В июле он покинул клуб в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жорди Альба Интер Майами
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