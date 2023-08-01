Альба: «Я не смог посмотреть недавнее «эль класико»

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба признался, что пропустил матч «Барселоны» с мадридским «Реалом».

Каталонский коллектив обыграл своих заклятых соперников со счётом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся в конце прошлой недели.

«К сожалению, я не смог посмотреть «эль класико», так как находился в самолёте, – признался Альба, отвечая на вопрос о своём бывшем клубе. – Думаю, в «Барселоне» собралась отличная команда – сочетание молодости и опыта. Желаю им успехов», – цитирует Sport 34-летнего испанца.

Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 по текущий год. В июле он покинул клуб в качестве свободного агента.