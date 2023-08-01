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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла замену Дембеле в Лиге 1 слухи

01 Августа 2023 • 21:28 Комментировать
Ренн
...
Мец
13.08 18:05

Вингер «Ренна» Жереми Доку попал в сферу интересов «Барселоны».

В каталонском клубе готовятся к расставанию с Усманом Дембеле, который в ближайшее время должен стать игроком «Пари Сен-Жермен». По сведениям журналиста Саши Тавольери, в «Барселоне» пристально изучают кандидатуру Доку, который рассматривается в качестве потенциальной замены Дембеле. 21-летний бельгиец также интересен «Манчестер Сити», который уже начал переговоры.

Трансферная стоимость Жереми Доку оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. В минувшем сезоне футболист стал автором семи забитых мячей и четырёх результативных передач в 35 матчах за «Ренн».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ренн Манчестер Сити Усман Дембеле Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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