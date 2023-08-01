Левандовски: «Хави понимает, что тики-така сейчас может быть не столь эффективна, как раньше»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о стиле игры команды при Хави Эрнандесе.

В минувшей кампании наставника «сине-гранатовых» обвиняли в чрезмерно оборонительном подходе, что, впрочем, не помешало команде впервые за четыре года завоевать чемпионский титул Ла Лиги.

«Как тренер, Хави знает, что выгоднее всего для команды. Он прекрасно понимает, что сейчас «Барселона» не может играть так же, как во времена его выступления в клубе. На данный момент добиваться успеха, делая ставку на тики-таку, может быть гораздо труднее, чем тогда», – приводит Mundo Deportivo слова польского форварда, пополнившего ряды каталонцев прошлым летом.