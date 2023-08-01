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«ПСЖ» хочет, чтобы Дембеле немедленно прибыл в Париж слухи

01 Августа 2023 • 20:39 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на пороге перехода в «ПСЖ».

Как сообщает испанское издание Sport, сделка находится в завершающей стадии, и между клубами уже согласованы экономические условия. В настоящий момент юристы ведут переговоры, поэтому переход может быть официально подтвержден в ближайшие часы. «ПСЖ» желает, чтобы Дембеле немедленно прибыл в Париж, желательно до пятницы, чтобы пройти медицинское обследование и начать тренировки как можно скорее.

Источник уточняет, что Дембеле не сыграет за «Барселону» в товарищеском матче против «Милана». Возможно, Дембеле не вернется в Барселону с командой из тура и получит разрешение клуба на отъезд в Париж.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Августа 2023 в 20:43
«ПСЖ» хочет, чтобы Дембеле немедленно прибыл в Париж
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ай.. на кавер, халоп! А-ха-ха-ха! )))
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