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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» вводит запрет на семечки из-за крыс

01 Августа 2023 • 17:20 Комментировать

«Валенсия» приняла решение о запрете продажи семечек на домашних матчах команды. Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Marca. Причина заключается в том, что шелуха от семечек привлекает крыс.

Первый домашний матч в новом чемпионате Испании «Валенсия» проведёт 18 августа – против «Лас-Пальмаса».

Напомним, что в прошлом сезоне «Валенсия» боролась за выживание. «Летучие мыши» смогли сохранить прописку в топ-дивизионе испанского футбола, финишировав на 16-й позиции. Зону вылета «Валенсия» опередила всего лишь на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия
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