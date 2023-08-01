​Стало известно, сколько Дембеле будет зарабатывать в «ПСЖ»

Вингер Усман Дембеле находится на грани перехода из «Барселоны» в «ПСЖ». Если сделка будет успешно оформлена, то в Париже француз будет зарабатывать 20 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Ранее в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Барселоны» Хави разочарован решением Усмана Дембеле покинуть «Барселону».

За «Барселону» Дембеле выступал с конца августа 2017 года. С тех пор вингер провёл за «сине-гранатовых» 185 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 40 голов и 43 результативных паса на партнёров.