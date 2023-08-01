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«ПСЖ» готовит жалобу в ФИФА на «Реал» по ситуации с Мбаппе

01 Августа 2023 • 15:41 Комментировать (4)

Французский «ПСЖ» готовит специальную жалобу в ФИФА на мадридский «Реал». Суть претензии парижан состоит в том, что «королевский клуб» якобы уже сейчас согласовал с нападающим Килианом Мбаппе переход следующим летом на правах свободного агента.

По информации от Marca, у «ПСЖ» есть свидетели, которые могут подтвердить наличие договорённости между Мбаппе и «Реалом».

Напомним, Килиан ранее отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает через год. Это даёт возможность мадридскому «Реалу» подписать француза летом 2024 года на правах свободного агента.

24-летний Килиан мог перебраться в Мадрид ещё прошлым летом, но тогда решил остаться в Париже и продлить контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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Папаня
01 Августа 2023 в 16:49
Некоторым негритятам везет гораздо больше. И с ногами, и с деньгами - беспроигрышный футбол. Причем их заслуги в этом никакой нет. Просто дело имели не с арабом, а с прорабом, по фамилии Галерный. Начинал с мелкой сантехники и кухонной утвари, умывальники чинил, чайники паял, но все как-то не то. Протекало. А вот гляди ж ты, на стройке нашел себя.
ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 15:53
такое не доказать никак.
aegur
01 Августа 2023 в 16:04
любопытно если негритенку на тренировке случайно ногу оторвут-можно будет доказать злой умысел?))
арабы серьёзные деньги теряют - капиталисты это не любят☝️
ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 16:40
так они сами виноваты в этой ситуации. в профессиональном смысле очень слабое руководство
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