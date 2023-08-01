«ПСЖ» готовит жалобу в ФИФА на «Реал» по ситуации с Мбаппе

Французский «ПСЖ» готовит специальную жалобу в ФИФА на мадридский «Реал». Суть претензии парижан состоит в том, что «королевский клуб» якобы уже сейчас согласовал с нападающим Килианом Мбаппе переход следующим летом на правах свободного агента.

По информации от Marca, у «ПСЖ» есть свидетели, которые могут подтвердить наличие договорённости между Мбаппе и «Реалом».

Напомним, Килиан ранее отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает через год. Это даёт возможность мадридскому «Реалу» подписать француза летом 2024 года на правах свободного агента.

24-летний Килиан мог перебраться в Мадрид ещё прошлым летом, но тогда решил остаться в Париже и продлить контракт.