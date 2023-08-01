​«ПСЖ» и «Барселона» согласовали трансфер Дембеле, не используя опцию выкупа

Нападающий Усман Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «ПСЖ». Ранее в прессе появлялась информация о том, что гранд Лиги 1 всё-таки успел активировать опцию выкупа игрока за 50 миллионов евро, которая действовала до 31 июля включительно. Впрочем, журналист Андрес Онрубиа Рамос в социальных сетях сообщает, что речь идёт не о пункте выкупа, а о договорённости между клубами по трансферу за 50 миллионов евро. В таком случае всю эту сумму получит «Барселона».

На днях сообщалось, что при активации опции выкупа «Барселона» получит только половину суммы – 25 миллионов евро – а другую половину получит сам 26-летний Дембеле и его представители.