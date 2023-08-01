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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави разочарован решением Дембеле

01 Августа 2023 • 13:59 Комментировать (3)

Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован решением Усмана Дембеле перейти в «Барселону». Об этом на своих станицах рассказывает испанское издание Sport.

Отмечается, что ещё недавно Дембеле говорил Хави о своём желании выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Тренер рассчитывал на футболиста, однако вскоре он изменил свою позицию. Хави пытался убедить француза остаться. Так, если верить источнику, специалист ставил в пример Неймара. Тем не менее, никакие аргументы не убедили Усмана.

Ранее появилась информация о том, что Усман Дембеле будет представлен как футболист «ПСЖ» в ближайшие дни.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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Admiral
01 Августа 2023 в 14:56
Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован решением Усмана Дембеле перейти в «Барселону». Поправьте...
ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 15:16
они редко читают что пишут. давно говорю, спортивная журналистика в россии гибнет.
ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 14:21
при всем уважении, но слабо верится что Барсе что то светит в ЛЧ в ближайшие годы
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