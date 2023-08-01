​Хави разочарован решением Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован решением Усмана Дембеле перейти в «Барселону». Об этом на своих станицах рассказывает испанское издание Sport.

Отмечается, что ещё недавно Дембеле говорил Хави о своём желании выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Тренер рассчитывал на футболиста, однако вскоре он изменил свою позицию. Хави пытался убедить француза остаться. Так, если верить источнику, специалист ставил в пример Неймара. Тем не менее, никакие аргументы не убедили Усмана.

Ранее появилась информация о том, что Усман Дембеле будет представлен как футболист «ПСЖ» в ближайшие дни.