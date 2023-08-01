Дембеле станет игроком «ПСЖ» в течение 72 часов

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле в течение ближайших 72 часов станет новичком «ПСЖ». По информации от журналиста Мохамеда Бухафси, парижане успели активировать сумму отступных в размере 50 миллионов евро.

Отмечается, что в ближайшие дни о сделке должно быть объявлено официально. Дембеле должен подписать контракт сроком на 5 лет. Источник сообщает, что руководство «ПСЖ» планирует сделать Дембеле одним из своих лидеров в ближайшие годы.

26-летний Дембеле уже давно находился в сфере интересов «ПСЖ», но трансфер не удавалось оформить по ряду причин. Напомним, Усман должен получить половину из 50 миллионов евро отступных, которые «ПСЖ» заплатит «Барселоне».