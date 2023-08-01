Симеоне ответил на вопрос о контракте с «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном подписании нового контракта с «матрасниками».

«Пока нет никакой спешки. Если руководство посчитает это необходимым, то я готов сесть за стол переговоров. Если же нет, то не переживайте, сезон достаточно длинный, давайте наслаждаться футболом. Больше я ни о чем сейчас не думаю», - передает слова аргентинского специалиста AS.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб принял решение продлить контракт с «Атлетико» до 2026 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/2024.