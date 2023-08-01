«Атлетико» принял решение по Симеоне

Руководство мадридского «Атлетико» планирует пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Диего Симеоне, об этом рапортует газета Marca.

Ожидается, что переговоры между сторонами пройдут в октябре во время перерыва на матчи национальных сборных. Срок действующего контракта между Симеоне и «матрасниками» рассчитан до середины следующего года. «Атлетико» планирует продлить сотрудничество до 2026 года.

53-летний специалист занимает пост главного тренера мадридского коллектива с декабря 2011 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла третье место в Ла Лиге.