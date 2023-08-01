Симеоне: «Мбаппе в «Реале»? Это будет экстраординарно»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». У француза остаётся всего год по контракту с парижанам, который почти наверняка не будет продлён.

«У «Реал» Мадрида не будет экономических проблем, если клуб подпишет Килиана Мбаппе. Если он не перейдёт в это трансферное окно, то точно прибудет через год. Я был бы рад видеть Мбаппе в Ла Лиге. Это будет экстраординарно», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» требует за Мбаппе свыше 200 миллионов евро, которые «Реал» пока не готов платить, учитывая возможность подписать Килиана через год бесплатно.