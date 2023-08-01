Симеоне: «Мората? Всё зависит от руководства и от самого Альваро»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о будущем нападающего Альваро Мораты, которого связывают с уходом из команды за год до истечения срока контракта.

«Мората? Всё зависит от руководства и от самого Альваро. Нам нужно побыстрее узнать, какие футболисты остануться, а какие уйдут», – цитирует Симеоне испанское издание Diario AS.

Морату ранее связывали с возвращением в итальянскую Серию А, где в его услугах заинтересована «Рома» Жозе Моуринью, под руководством которого Альваро выступал в мадридском «Реале». Напомним, Мората за свою карьеру провёл 4 сезона в Серии А в составе туринского «Ювентуса».