«Барселона» не будет покупать Карраско вместо Дембеле

Каталонская «Барселона» не видит в вингере мадридского «Атлетико» Яннике Карраско замену Усману Дембеле, который может перейти в «ПСЖ». По информации от Relevo, в каталонском клубе исключают трансфер бельгийца.

Напомним, «ПСЖ» не успел купить Дембеле за 50 миллионов евро отступных, ведь с сегодняшнего дня сумма выросла до 100 миллионов. Тем не менее, есть вероятность, что «Барселона» согласится оформить продажу за сумму чуть более 50 миллионов евро.

Карраско ранее рассматривался «Барселоной» в качестве игрока, который добавил бы составу глубины, но в последнее время интерес «сине-гранатовых» заметно утих.