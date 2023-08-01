Симеоне назвал трансферную цель «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» хочет усилить среднюю линию команды в текущее трансферное окно. Об этом рассказал главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Команде нужен полузащитник, который разделит места в середине поля с Коке. Это даст больше конкуренции. Впереди длинный сезон, а в команде не так много игроков, которых можно назвать чистыми полузащитниками. Подписание нового хавбека придаст нам внутреннюю конкуренцию», - передает слова аргентинского тренера AS.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский гранд финишировал на третьем месте в турнирной таблице.