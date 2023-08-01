«Реал» раскрыл диагноз Менди

Пресс-служба мадридского «Реала» представила медицинский отчет по травме защитника команды Ферлана Менди.

Как сообщается на официальном сайте «королевского» клуба, после проведенного обследования у французского игрока выявлено повреждение правой двуглавой мышцы бедра. О сроках восстановления игрока пока ничего неизвестно.

Срок трудового соглашения Ферлана с мадридским грандом рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 поединках за «сливочных», в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.