Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» раскрыл диагноз Менди

01 Августа 2023 • 10:09 Комментировать (1)

Пресс-служба мадридского «Реала» представила медицинский отчет по травме защитника команды Ферлана Менди.

Как сообщается на официальном сайте «королевского» клуба, после проведенного обследования у французского игрока выявлено повреждение правой двуглавой мышцы бедра. О сроках восстановления игрока пока ничего неизвестно.

Срок трудового соглашения Ферлана с мадридским грандом рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 поединках за «сливочных», в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 10:20
очень часто травмируется парень. нужно его продавать. в идеале брать Дэвиса.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
11:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по Симеоне
11:07 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мбаппе в «Реале»? Это будет экстраординарно»
10:56 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мората? Всё зависит от руководства и от самого Альваро»
10:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет покупать Карраско вместо Дембеле
10:22 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал трансферную цель «Атлетико»
10:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» раскрыл диагноз Менди 1
09:48 · Испания. Ла Лига
Сумма отступных за Дембеле поднялась до 100 миллионов евро, но «Барселона» готова сделать скидку
09:40 · Испания. Ла Лига
Воспитанник «Барселоны» перешёл в клуб из Саудовской Аравии официально
09:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Усману Дембеле 3
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет потратить вырученные за Кейна деньги на двух игроков «Барселоны»
08:42 · Германия. Бундеслига
«Реал Сосьедад» нацелился на португальского нападающего
07:35 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Дембеле в «ПСЖ»
07:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с кандидатурой нового вратаря
31 Июля
23:25 · Испания. Ла Лига
Годин попрощался с футболом в соцсетях
21:53 · Испания. Ла Лига
Витор Роке может перейти в «Барселону» этим летом слухи
Все новости
Рекомендуем