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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сумма отступных за Дембеле поднялась до 100 миллионов евро, но «Барселона» готова сделать скидку

01 Августа 2023 • 09:48 Комментировать

Каталонская «Барселона» готова сделать «ПСЖ» скидку на нападающего Усмана Дембеле. Парижский клуб не успел заплатить отступные в размере 50 миллионов евро до 1 августа, после чего сумма выросла до 100 миллионов.

Тем не менее, если верить журналисту Тони Хуанмарти, «Барселона» всё ещё готова продать Дембеле, но за сумму чуть более 50 миллионов евро. Ранее половина денег доставалась Усману, но теперь «Барселона» может выручить всю сумму.

На трансфере Дембеле настаивает главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который ранее успешно работал в «Барселоне». Усман в прошлом сезоне выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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