24-летний вингер Алекс Кольядо покинул севильский «Бетис» и перебрался в Саудовскую Аравию. Игрок на правах аренды присоединился к «Аль-Охдуду», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины следующего года.

Напомним, что Кольядо является воспитанником академии каталонской «Барселоны». В своей карьере Алекс также поиграл за испанские «Эльче» и «Леванте».

В минувшем сезоне атакующий полузащитник поучаствовал в 17 поединках за «Эльче» на правах аренды. Кольядо записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.