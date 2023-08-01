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Чемпионат Испании. Ла Лига

Воспитанник «Барселоны» перешёл в клуб из Саудовской Аравии официально

01 Августа 2023 • 09:40 Комментировать

24-летний вингер Алекс Кольядо покинул севильский «Бетис» и перебрался в Саудовскую Аравию. Игрок на правах аренды присоединился к «Аль-Охдуду», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины следующего года.

Напомним, что Кольядо является воспитанником академии каталонской «Барселоны». В своей карьере Алекс также поиграл за испанские «Эльче» и «Леванте».

В минувшем сезоне атакующий полузащитник поучаствовал в 17 поединках за «Эльче» на правах аренды. Кольядо записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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