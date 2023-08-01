Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта зарплата Дембеле в «ПСЖ»

01 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

Атакующий полузащитник Усман Дембеле близок к переходу из каталонской «Барселоны» во французский «ПСЖ». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны провели переговоры и согласовали условия личного трудового соглашения. Заработная плата Дембеле в парижском гранде составит 16 миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что Усман выступает за «сине-гранатовых» с 2017 года. Он был куплен каталонцами у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 поединков за «Барселону» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
08:42 · Германия. Бундеслига
«Реал Сосьедад» нацелился на португальского нападающего
07:35 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Дембеле в «ПСЖ»
07:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с кандидатурой нового вратаря
31 Июля
23:25 · Испания. Ла Лига
Годин попрощался с футболом в соцсетях
21:53 · Испания. Ла Лига
Витор Роке может перейти в «Барселону» этим летом слухи
21:19 · Испания. Ла Лига
Дембеле договорился с «ПСЖ» о 5-летнем контракте 1 слухи
19:28 · Испания. Ла Лига
​«Жирона» нацелилась на бомбардира с Украины
18:00 · Англия. Чемпионшип
Марио Гаспар возвращается в Испанию официально
17:39 · Испания. Ла Лига
​«Реал» может отказаться от регистрации новичка Гюлера
17:19 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» получит только полсуммы при активации опции выкупа Дембеле
17:11 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» сделала предложение по защитнику «Вальядолида»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мишкич допустил возможный переход Модрича в «Урал» 2
13:58 · Испания. Ла Лига
Продажа Дембеле позволит «Барселоне» сэкономить 18,5 миллионов евро в зарплатной ведомости 4
13:52 · Испания. Ла Лига
Агент Дембеле позвонил руководству Ла Лиги, чтобы поскорее завершить трансфер в «ПСЖ»
13:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправит защитника в аренду
Все новости
Рекомендуем