Раскрыта зарплата Дембеле в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник Усман Дембеле близок к переходу из каталонской «Барселоны» во французский «ПСЖ». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны провели переговоры и согласовали условия личного трудового соглашения. Заработная плата Дембеле в парижском гранде составит 16 миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что Усман выступает за «сине-гранатовых» с 2017 года. Он был куплен каталонцами у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 поединков за «Барселону» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.