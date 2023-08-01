​«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА – всё из-за Мбаппе

«ПСЖ» в настоящий момент рассматривает возможность подачи жалобы в ФИФА на «Реал». Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph. Гранд Лиги 1 убеждён, что Килиан Мбаппе уже договорился о переходе в мадридский клуб в статусе свободного агента в следующем году. В таком случае «Реал» мог нарушить правила ФИФА, ведь клубы не могут вести переговоры с чужими игроками без согласия их клубов. Исключением являются ситуации, когда до истечения контракта футболиста остаётся полгода или меньше.

Отмечается, что Мбаппе недавно даже не стал выслушивать предложение «Аль-Хиляля». В «ПСЖ» видят в этом доказательство того, что у футболиста уже есть соглашение с «Реалом».

Напомним, что по причине отказа Мбаппе от продления контракта «ПСЖ» не взял футболиста в японское турне.

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