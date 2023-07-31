«Барселона» готовится к возможному уходу нападающего Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен» и интересуется новыми нападающими.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, если подтвердится уход Усмана Дембеле в «ПСЖ», «Барселона» приоритетно обратит внимание на доступных нападающих или атакующих полузащитников на трансферном рынке. Следующая позиция, которую будут стремиться усилить каталонцы – правый защитник.

Не исключается, что нападающий Витор Роке, который официально присоединится к «Барселоне» в январе, сможет перейти в стан команды уже этим летом, так как каталонцам нужно будет заменить ушедшего Дембеле.