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Дембеле договорился с «ПСЖ» о 5-летнем контракте слухи

31 Июля 2023 • 21:19 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле и «ПСЖ» достигли соглашения о контракте на 5 лет.

Как сообщает издание Le Parisien, «ПСЖ» и нападающий Усман Дембеле успешно достигли соглашения о контракте на 5 лет, который предусматривает ежегодную зарплату в размере 20 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.

«ПСЖ» и представители Дембеле выражают опасения относительно намерений «Барселоны» затянуть переговоры, чтобы предотвратить завершение сделки до полуночи.

Ранее сообщалось, сколько «Барселона» получит с трансфера Дембеле в «ПСЖ», если переход состоится до конца июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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