Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле и «ПСЖ» достигли соглашения о контракте на 5 лет.

Как сообщает издание Le Parisien, «ПСЖ» и нападающий Усман Дембеле успешно достигли соглашения о контракте на 5 лет, который предусматривает ежегодную зарплату в размере 20 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.

«ПСЖ» и представители Дембеле выражают опасения относительно намерений «Барселоны» затянуть переговоры, чтобы предотвратить завершение сделки до полуночи.

Ранее сообщалось, сколько «Барселона» получит с трансфера Дембеле в «ПСЖ», если переход состоится до конца июля.