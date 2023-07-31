​«Жирона» нацелилась на бомбардира с Украины

После ухода Валентина Кастельяноса «Жирона» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать нападающего. Как сообщает Marca, клуб Ла Лиги близок к трансферу Артёма Довбика из «Днепра-1». Испанцы могут потратить на 26-летнего футболиста от 5 до 7 миллионов евро, хотя речь может пойти о выкупе лишь половины экономических прав.

Артём Довбик является лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Украины. В нём нападающий «Днепра-1» записал на свой счёт 24 гола.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Довбика в 15 миллионов евро.