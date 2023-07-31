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​«Реал» может отказаться от регистрации новичка Гюлера

31 Июля 2023 • 17:39 Комментировать

Летний новичок «Реала» Арда Гюлер получил травму внутреннего мениска правого колена. Как сообщает Mundo Deportivo, в настоящий момент непонятно, как будет проходить восстановление 18-летнего полузащитника. Есть два варианта: консервативное лечение и операция. При первом варианте Гюлер может пропустить около трёх месяцев, а при втором варианте – около пяти.

Если Гюлер будет прооперирован, то он не сыграет до января. В таком случае «Реал» может отказаться от регистрации футболиста, чтобы не занимать место в заявке. При таком раскладе Гюлера могут зарегистрировать уже зимой.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арда Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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