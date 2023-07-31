​«Реал» может отказаться от регистрации новичка Гюлера

Летний новичок «Реала» Арда Гюлер получил травму внутреннего мениска правого колена. Как сообщает Mundo Deportivo, в настоящий момент непонятно, как будет проходить восстановление 18-летнего полузащитника. Есть два варианта: консервативное лечение и операция. При первом варианте Гюлер может пропустить около трёх месяцев, а при втором варианте – около пяти.

Если Гюлер будет прооперирован, то он не сыграет до января. В таком случае «Реал» может отказаться от регистрации футболиста, чтобы не занимать место в заявке. При таком раскладе Гюлера могут зарегистрировать уже зимой.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арда Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче».