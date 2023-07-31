​«Барселона» получит только полсуммы при активации опции выкупа Дембеле

В ближайшие часы вингер Усман Дембеле может сменить «Барселону» на «ПСЖ». В прессе проскакивала информация о том, что 26-летний француз уже согласовал условия личного контракта с грандом Лиги 1.

В действующем трудовом соглашении Дембеле прописана опция выкупа за 50 миллионов евро, которую можно активировать до конца июля. Если это случится, то «Барселона» получит только половину суммы – 25 миллионов евро. Вторая половина достанется самому Дембеле и его представителям. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Отметим, что если «ПСЖ» не активирует опцию выкупа Дембеле до конца июля, то она вырастет вдвое – до 100 миллионов евро.