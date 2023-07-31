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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» сделала предложение по защитнику «Вальядолида»

31 Июля 2023 • 17:11 Комментировать

Защитник Иван Фреснеда в летнее трансферное окно может сменить «Вальядолид» на «Барселону». Как сообщает Relevo, каталонский клуб предложил за 18-летнего футболиста 8 миллионов евро и ещё 10 миллионов в качестве бонусов.

Отмечается, что «Вальядолид» в настоящий момент готовит встречное предложение, чтобы попытаться улучшить условия потенциальной сделки. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Вальядолид» вылетел из топ-дивизиона испанского футбола в Сегунду. За первую команду этого клуба Фреснеда провёл 26 матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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