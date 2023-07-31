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Продажа Дембеле позволит «Барселоне» сэкономить 18,5 миллионов евро в зарплатной ведомости

31 Июля 2023 • 13:58 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» сэкономит 18,5 миллионов евро в год, если продаст своего нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ». Об этом рапортует журналист Херард Ромеро посредством социальных сетей.

Дембеле в данный момент довольно близок к переезду в Париж, ведь «ПСЖ» готов выложить за него 50 миллионов евро отступных. Сделку нужно оформить до полуночи, ведь иначе отступные вырастут до 100 миллионов. Сам футболист уже согласовал с командой Луиса Энрике условия контракта.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, когда каталонский клуб заплатил дортмундской «Боруссии» 135 миллионов евро за его трансфер. Прошлым летом Усман на время стал свободным агентом, но в итоге всё же продлил контракт с «сине-гранатовыми».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 15:20
допустим, а кто играть то будет? торрес и фати очень сдали за последний год, рафинья только остается более менее
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