Продажа Дембеле позволит «Барселоне» сэкономить 18,5 миллионов евро в зарплатной ведомости

Каталонская «Барселона» сэкономит 18,5 миллионов евро в год, если продаст своего нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ». Об этом рапортует журналист Херард Ромеро посредством социальных сетей.

Дембеле в данный момент довольно близок к переезду в Париж, ведь «ПСЖ» готов выложить за него 50 миллионов евро отступных. Сделку нужно оформить до полуночи, ведь иначе отступные вырастут до 100 миллионов. Сам футболист уже согласовал с командой Луиса Энрике условия контракта.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, когда каталонский клуб заплатил дортмундской «Боруссии» 135 миллионов евро за его трансфер. Прошлым летом Усман на время стал свободным агентом, но в итоге всё же продлил контракт с «сине-гранатовыми».