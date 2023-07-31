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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Дембеле позвонил руководству Ла Лиги, чтобы поскорее завершить трансфер в «ПСЖ»

31 Июля 2023 • 13:52 Комментировать

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, позвонил руководству испанской Ла Лиги, чтобы ускорить процесс по переходу своего клиента в французский «ПСЖ». Представитель футболиста опасается, что стороны могут не успеть заключить сделку до полуночи. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, «ПСЖ» готов заплатить отступные за Дембеле, которые составляют 50 миллионов евро, но после полуночи эта сумма вырастет до 100 миллионов, поэтому стороны торопятся с оформлением трансфера.

Отметим, что сам Дембеле уже дал согласие на переход в «ПСЖ» и договорился об условиях контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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