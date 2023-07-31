Агент Дембеле позвонил руководству Ла Лиги, чтобы поскорее завершить трансфер в «ПСЖ»

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, позвонил руководству испанской Ла Лиги, чтобы ускорить процесс по переходу своего клиента в французский «ПСЖ». Представитель футболиста опасается, что стороны могут не успеть заключить сделку до полуночи. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, «ПСЖ» готов заплатить отступные за Дембеле, которые составляют 50 миллионов евро, но после полуночи эта сумма вырастет до 100 миллионов, поэтому стороны торопятся с оформлением трансфера.

Отметим, что сам Дембеле уже дал согласие на переход в «ПСЖ» и договорился об условиях контракта.