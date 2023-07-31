«Барселона» отправит защитника в аренду

21-летний мексиканский защитник Хулиан Араухо близок к уходу из каталонской «Барселоны» в аренду. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, футболист продолжит карьеру в «Лас-Пальмасе». Стороны близки к согласованию сделки. «Барселона» подписала Араухо в зимнее трансферное окно, защитник перешел из американского «Лос-Анджелеса» за четыре миллиона евро. С момента трансфера Хулиан не сыграл за «сине-гранатовых» ни одного матча.

Добавим, что «Лас-Пальмас» собирается арендовать Араухо до завершения следующего сезона.