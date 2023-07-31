Хави вновь встретится с Дембеле, чтобы обсудить ситуацию с переходом в «ПСЖ»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не теряет надежд убедить нападающего Усмана Дембеле остаться в команде, несмотря на то, что француз уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».

По информации от Relevo, Хави назначил очередную встречу с Дембеле, которая состоится сегодня. Тренер вновь попытается убедить француза остаться на «Камп Ноу».

Напомним, если «ПСЖ» заплатит 50 миллионов евро отступных за Дембеле, половину этой суммы получит сам футболист. Такая договорённость была прописана в контракте Усмана год назад. Правда, если парижане не успеют заплатить отступные сегодня, завтра они уже вырастут до 100 миллионов евро.