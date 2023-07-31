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Дембеле сообщил некоторым партнёрам по «Барселоне», что уходит в «ПСЖ»

31 Июля 2023 • 12:27 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле сообщил некоторым партнёрам по команде, что покидает «сине-гранатовых» ради перехода в «ПСЖ». Об этом сообщает в социальных сетях журналистка Элена Кондис.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Дембеле согласовал условия контракта с «ПСЖ». Парижская команда готова заплатить отступные в размере 50 миллионов евро, но проблема в том, что уже завтра эта сумма может удвоится, ведь с 1 августа в контракте игрока с «Барселоной» будет действовать новая сумма отступных – 100 миллионов евро. «ПСЖ» делает всё возможное для того, чтобы уладить все юридические нюансы как можно быстрее.

Если трансфер состоится, половину из 50 миллионов евро отступных получит Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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