Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» может не успеть оформить сделку по Дембеле, завтра истекает срок действия суммы отступных

31 Июля 2023 • 11:37 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле всё ещё может остаться в команде Хави Эрнандеса. Вчера игрок согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта, парижский клуб готов заплатить отступные в размере 50 миллионов евро, но если верить журналисту Фабрицио Роману, чемпионы Франции могут не успеть уладить все юридические нюансы до конца дня.

Напомним, уже завтра в контракте Дембеле с «Барселоной» перестанут действовать отступные в размере 50 миллионов евро. Француз будет доступен за 100 миллионов евро, что исключит его переезд в Париж.

«ПСЖ» в данный момент пытается как можно скорее уладить все детали и оформить сделку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
11:37 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может не успеть оформить сделку по Дембеле, завтра истекает срок действия суммы отступных
11:29 · Испания. Ла Лига
Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси
10:57 · Испания. Ла Лига
Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ»
10:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может доверить позицию Дембеле своему молодому игроку
10:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сможет потратить на замену Дембеле лишь 10 миллионов евро 1
09:41 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» хочет подписать вратаря сборной Испании
09:33 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может заменить Дембеле вингером «Баварии»
08:58 · Испания. Ла Лига
В «Бенфике» высказались о трансфере Фелиша
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала ценник, за который продаст Торреса
07:47 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле решил, где продолжит карьеру 5
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договаривается о трансфере игрока «Манчестер Сити»
02:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен согласовать трансфер Мбаппе уже на этой неделе слухи
01:33 · Испания. Ла Лига
Источник: Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ» слухи
01:24 · Германия. Бундеслига
«Севилья» не планирует отпускать Буну в аренду в «Баварию»
01:16 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, как «Барселона» воспользуется средствами от продажи Дембеле
Все новости
Рекомендуем