«ПСЖ» может не успеть оформить сделку по Дембеле, завтра истекает срок действия суммы отступных

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле всё ещё может остаться в команде Хави Эрнандеса. Вчера игрок согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта, парижский клуб готов заплатить отступные в размере 50 миллионов евро, но если верить журналисту Фабрицио Роману, чемпионы Франции могут не успеть уладить все юридические нюансы до конца дня.

Напомним, уже завтра в контракте Дембеле с «Барселоной» перестанут действовать отступные в размере 50 миллионов евро. Француз будет доступен за 100 миллионов евро, что исключит его переезд в Париж.

«ПСЖ» в данный момент пытается как можно скорее уладить все детали и оформить сделку.