Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес заявил, что хотел бы завершить карьеру вместе с аргентинцем Лионелем Месси.

«Мы с Лео мечтаем завершить карьеру вместе. Хотели это сделать в «Барселоне», но я потом перешел в «Атлетико», а он стал игроком «ПСЖ». Теперь Месси отправился в МЛС. Он выглядит счастливым там. Надеюсь, что в будущем у нас еще появится возможность поиграть вместе», - передает слова Суареса портал Goal.com.

В данный момент уругвайский бомбардир является игроком бразильского «Гремио». Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце 2024 года.