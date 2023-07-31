Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ»

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу во французский «ПСЖ».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, игрок договорился с парижским клубом. Стороны согласовали долгосрочный трудовой договор на пять лет. За трансфер Усмана чемпион Лиги 1 заплатит порядка 50 миллионов евро.

Дембеле выступает за «сине-гранатовых» с августа 2017 года. Срок трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Усман провел 25 матчей в Ла Лиге, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.