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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может доверить позицию Дембеле своему молодому игроку

31 Июля 2023 • 10:55 Комментировать

Каталонская «Барселона» может не выйти на трансферный рынок для покупки замены Уману Дембеле, который в данный момент близок к переходу в «ПСЖ». По информации от издания Sport, место француза может занять вингер Абде Эззалзули, который прошлый сезон провёл на правах аренды за «Осасуну».

«Барселона» может продать Дембеле за 50 миллионов евро отступных, но при этом половина этой суммы полагается самому игроку. «Сине-гранатовые» не думают, что смогут найти достойный вариант на замену Усману за дешёвую цену.

В прошлом сезоне Эззалзули записал на свой актив 4 гола и 2 результативные передачи в чемпионате Испании, выступая в аренде за «Осасуну».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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